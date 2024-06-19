Издание Daily Mail опубликовало материал, в котором сообщило о странных событиях, происходящих на курортных островах в Греции. По словам автора статьи, отдыхающие в Греции британцы стали часто бесследно исчезать во время пеших прогулок. Тела некоторых туристов, признанных без вести пропавшими, были обнаружены полицейскими. Тенденция исчезновения британских туристов в Греции с каждым годом все увеличивается. Отмечается, что на курортах пропадают жители Британии уже на протяжении 15 лет.

Парадоксален тот факт, что бесследно пропадают мужчины пожилого возраста, не имеющие серьезных проблем со здоровьем. Причем следы исчезновения некоторых следователи не могут отыскать годами, а тела других обнаруживают уже спустя некоторое время. Предполагается, что пострадавшие умерли в результате теплового удара.

Одной из первых жертв является 78-летний Джон Рассел мужчина вышел на прогулку и исчез. Его супруга обратилась в полицию, но поиски не увенчались успехом. А вот в начале июня пропал британский доктор-диетолог Майкл Мюсли. Его искали на протяжении пяти дней, а затем нашли его труп. По неподверженным данным, он скончался от теплового удара.

Родственники пропавших без вести туристов обвиняют полицию Греции в некомпетентности и в бездействии.