В Сети появились видеокадры, как российские военнослужащие взяли в плен военных инструкторов из Франции, прибывших на Украину не только для обучения ВСУ, но и непосредственного участия в боевых действиях против России. Такую информацию сообщили авторы Телеграм-канала Condottiero.

Военнослужащие ВС России в зоне проведения спецоперации в ходе разведки обнаружили боевую позицию противника. Как позже выяснилось, в нем находились французские наемники. Российские бойцы скомандовали противнику бросить оружие, и из окопа с поднятыми руками вышли французские военные.

Процесс взятия в плен французских военных инструкторов был снят на камеру. Данное видео является очередным доказательством, что Франция принимает прямое участие в боевых действиях на стороне Украины.

Стоит отметить, что официально французское руководство не сообщало об отправке своих военных на Украину. Есть информация, что Макрон собирается заявить о решении отправить французских военных на помощь киевскому режиму на текущей неделе.