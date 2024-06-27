В зоне проведения специальной военной операции относительное затишье наступило на Херсонско-Запорожском участке фронта. И именно здесь Киев может рискнуть начать новое “контрнаступление”, считают авторы Telegram-канала Condottiero.

Украинская армия сейчас занимается накоплением резервов, которые сможет бросить в бой. По оценочным данным, в ее распоряжении уже имеется до 100 тысяч боевиков, которые готовятся к очередному “контрудару”. На этот раз операция будет осуществляться с активным использованием американских истребителей F-16.

При этом авторы отмечают, что эти боевые самолеты обладают только одним преимуществом – они могут нести британские ракеты Storm Shadow, нанося удары ними по российской территории. Управлять истребителями будут скорее всего иностранные наемники, несмотря на длительную подготовку украинских летчиков.

Контрнаступление Киев постарается подгадать под выборы президента США, намеченные на ноябрь 2024 года. Поэтому начала операции стоит ждать примерно к концу августа-началу сентября.