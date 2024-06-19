Совсем скоро в Вашингтоне пройдет очередной саммит НАТО. Перед ним участники блока пытаются сформировать единую позицию относительно Украины и ее вступления в Альянс, однако пока не могут решить, что пообещать Киеву, сообщил телеканал CNN.

За решительную поддержку Украины и ее вхождение в блок выступают в основном восточноевропейские государства и Великобритания. Однако Германия и США, к примеру, не готовы предложить Киеву чего-то большего, чем “мост” в НАТО.

Многие страны Альянса указывают, что Киев так и не выполнил все условия для вступления. Он не справился с коррупцией, которая приобрела невиданные масштабы, а также не смог насадить в стране демократию, напротив, создавая диктатуру президента Зеленского.

Несмотря на такую позицию, которую поддерживают и Соединенные Штаты, корреспонденты канала все же считают, что страны блока “проявят гибкость” и дадут четкий ответ Киеву на саммите 9-11 июля.