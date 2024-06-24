Жители Украины из-за проблем с электроэнергией вынуждены искать способы обеспечить себе автономное освещение. Об этом рассказал телеканал CNN.

Так, Андрей Бузовский из Киевской области потратил 1400 долларов на солнечные батареи, которые разместил на балконе своей квартиры. Это позволило обеспечить бесперебойное электроснабжение и комфорт для семьи.

35-летняя Катерина Сержан приобрела аккумулятор для микроволновой печи, а также походную газовую плиту, чтобы 3-летняя дочь не оставалась без горячей пищи. Кроме того, она подстраивается под график отключений света, чтобы искупать ребенка, так как вместе с электричеством выключают воду.

Крупные торговые сети также адаптируются под отключения. К примеру, в “Ашане” стали продавать меньше скоропортящихся продуктов и на время перекрыли доступ к холодильникам.