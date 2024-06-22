Беспрецедентные удары по украинской энергосистеме ведут страну прямиком к катастрофе, сообщил американский телеканал CNN. Эксперты уверены, что Киеву не удастся до зимы нормализовать ситуацию с подачей электричества и избежать его длительных отключений.

Журналисты напомнили, что ВС РФ начали бить по энергетике Украины еще 10 октября 2022 года. Но тогда под удары попадали в основном подстанции, которые Киеву удалось восстановить. Сейчас ситуация изменилась. Российские ракеты прилетают по объектам генерации электроэнергии, отдельные из которых отремонтировать уже не представляется возможным.

Украину ждет энергетическая катастрофа и тотальные отключения света в зимний период. Задачей властей является свести их к минимуму, но и это весьма сложная проблема.