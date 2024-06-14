Резервисты ЦАХАЛ задействовали на границе с Ливаном средневековое вооружение – лук со стрелами и требушет. Последний представляет собой нечто проде катапульты, способной метать любые снаряды.

В израильской армии уточнили, что эти виды средневекового оружия не стоят на вооружении ЦАХАЛ. Однако резервисты задействовали его по собственной инициативе, чтобы поджечь лесной массив на территории Ливана.

Это необходимо, чтобы выманить из леса боевиков «Хезболлы». На видео, попавшем в Сеть, ЦАХАЛ использует только одну метательную машину. Сколько таких установок имеется у резервистов, неизвестно.

Требушет дает возможность забрасывать на достаточно большое расстояние любые снаряды. Вес их напрямую зависит от габаритов установки. В Средние века такое оружие использовали для осады городов и крепостей.