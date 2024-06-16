В субботу, 15 июня разведывательный беспилотник ВВС США MQ-4Cпроводил патрулирование у берегов Крыма, после чего исчез с радаров. Перед этим он успел подать сигнал бедствия на базу Сигонелла на Сицилии и больше о нем никто ничего не слышал, рассказал Telegram-канал «Русское оружие».

Авторы публикации отметили, что в том месте, откуда пришел сигнал, сконцентрированы вертолеты UH-60M. В задачу их экипажей входит поиск обломков беспилотника. Одновременно с этим высказываются возможные причины исчезновения дрона с радаров.

Среди них – воздействие свч-лучей либо удар молнии. Дрон вылетел на разведку в неблагоприятную для этих целей погоду, поэтому исключать такого варианта нельзя.

По мнению эксперта Владимира Ераносяна, именно удар молнии является наиболее вероятной версией аварии, которую потерпел БПЛА.