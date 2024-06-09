На протяжение десятилетий Вашингтон пытался заставить Брюссель выделять больше средств из бюджета Европейского союза на оборону. С началом украинского конфликта США добились своей цели. Об этом в беседе с корреспондентом телеканала CBS заявил американский аналитик Макс Бергман.

«Мы видим, как расходы на оборону европейских стран растут, и сейчас большинство стран-членов ЕС тратят больше двух процентов своего ВВП (валовый внутренний продукт – ред.) на нужды обороны», – отметил аналитик.

По его слова, главной целью внешней политики США по отношению к Европе за последние 75 лет было создание тесных связей в оборонно-промышленном комплексе. Украинский кризис позволили Вашингтону стать главным партнером Брюсселя в вопросах поставки оружия.

Однако аналитик предупредил о возможных рисках для Европейского союза, связанных с приходом к власти в США Дональда Трампа. В таком случае поддержка со стороны США украинского конфликта может резко прекратиться, что спровоцирует «настоящий хаос» в Европе.