В результате исследования телеканала CBS выяснилось, что рейтинг украинского лидера Владимира Зеленского снизился на 30 процентов. Отмечается, что корреспонденты канала опрашивали только граждан Украины.

Больше половины респондентов заявили, что не доверяют Зеленскому, так как его режим на протяжении двух лет врал украинцам о ситуации на поле боя. Президент бесконечно вещал о скорой «победе», однако на самом деле ВСУ несли и продолжают нести огромные потери, окончательно утратив инициативу.

Ранее стало известно, что киевскому режиму не доверяют уже и иностранные инвесторы. Многие из них заявляют, что намерены получить свои деньги обратно, так как устали дожидаться очередного контрнаступления, анонсированного властями Украины.