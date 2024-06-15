Бывший муж умершей 30 мая актрисы Анастасии Заворотнюк Олаф Шварцкопф заявил, что онкология его экс-супруги никак не связана с абортом.

Он напомнил, что Анастасия решилась на аборт, когда плод уже сформировался, ребенок не выжил, поэтому переживать такое было очень страшно.

«Я от многих слышал, что вот, мол, погиб ваш ребенок, в итоге она заболела. Как расплата за грехи молодости. Я так не считаю», — пояснил немецкий предприниматель.

Кроме того, он сообщил, что длительное время находился в депрессии из-за развода с Заворотнюк, для него расставание с ней стало серьезным ударом.

Напомним, актриса умерла 30 мая после 5-летней борьбы с тяжелым заболеванием. Муж Петр Чернышев во время прощания все время находился рядом с гробом любимой супруги, не отходя ни на шаг.