Американский офицер в отставке Скотт Бенетт пообщался с журналистами РИА Новости. Экс-военный рассказал, что занимается сбором доказательной базы преступных действий ВСУ против гражданского населения РФ.

По его словам, он направился в Белгород, чтобы зафиксировать обстрелы мирной инфраструктуры, совершенные украинской армией. В дальнейшем он предоставит эти доказательства на заседание Конгресса США.

Бенетт отметил, что провел в Белгородской области несколько дней. Он находился в самом Белгороде 22 июня, когда каждые 20 минут в городе звучала сирена воздушной тревоги и работали системы ПВО. Все происходящее в российском городе экс-офицер снимал на камеру.