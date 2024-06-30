Постоянная неуверенность и колебания в вопросах поддержки Украины со стороны Олафа Шольца сделали его не канцлером мира, а «канцлером вечной войны». Об этом в эфире телеканала N-TV заявил бывший генеральный секретарь НАТО Андрес Фог Расмуссен.

«Мы все помним многомесячные дискуссии относительно танков Leopard», – подверг резкой критике неуверенную позицию в отношении поддержки Киева экс-генсек НАТО.

По его словам, немецкий канцлер продолжает вести себя неуверенно, отказываясь от передачи вооруженным силам Украины ракет дальнего радиуса действия Taurus. Расмуссен заявил, что колебания Шольца придают уверенность президенту Российской Федерации Владимиру Путину и дальше продолжать конфликт на территории Украины.

Поэтому бывший генсек Североатлантического альянса призвал Шольца, как можно быстрее определиться со своей позицией и начать поставки дальнобойных ракет киевскому режиму.