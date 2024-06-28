Бывший американский морской пехотинец Майкл Пол Мальдонадо (позывной Ронин), воевавший на стороне ВСУ в зоне боевых действий на Украине был ликвидирован российскими силами. Известно, что Ронин прибыл на Украину еще в самом начале специальной военной операции. Он получил ранение в ходе украинского контрнаступления на Херсонском направлении. Мальдонадо был направлен в госпиталь в Одессе вместе с другими раненными боевиками с западных стран. После выздоровления он снова отправился на фронт.

О гибели американского военного стало известно из Телеграм-канала TrackANaziMerc. Это специализированный канал, занимающийся отслеживанием наемников и нацистов на Украине и в других странах мира.

Отмечается, что Ронин давал интервью американскому каналу CNN, во время которого рассказал о заключении военного контракта, сроком на три года. Американец рассказал, что у него нет ни грамма сочувствия к российским военнослужащим. В итоге он был ликвидирован российскими бойцами в ходе очередного сражения.