Актриса и телеведущая Юлия Меньшова в программе Иды Галич «Есть вопросики» рассказала о своей бурной молодости. Она отметила, что «не творила» совсем уж откровенную «дичь», так как не хотела опозорить родителей (актрису Веру Алентову и режиссера Владимира Меньшова).
Также она сообщила, что никогда не увлекалась какими-то запрещенными веществами. Да, иногда выпивала и даже много, но не до такой степени, чтобы утром чувствовать себя плохо с похмелья.
«Я знаю, что такое, когда подруга держит твои волосы. Но до беспамятства — нет, никогда! Если бы это когда-нибудь со мной случилось, то я бы испугалась. Дичи у меня не было, но при этом у меня было очень много романов. Но рассказывать я об этом не буду, потому что это были неинтересные вам люди. Но я не отказывала себе в удовольствии заводить отношения и встречаться с разными молодыми людьми, потому что я была свободна, прекрасна, хороша собой, чего я не понимала достаточно долгое время», — рассказала актриса.