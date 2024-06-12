Актриса и телеведущая Юлия Меньшова в программе Иды Галич «Есть вопросики» рассказала о своей бурной молодости. Она отметила, что «не творила» совсем уж откровенную «дичь», так как не хотела опозорить родителей (актрису Веру Алентову и режиссера Владимира Меньшова).

Также она сообщила, что никогда не увлекалась какими-то запрещенными веществами. Да, иногда выпивала и даже много, но не до такой степени, чтобы утром чувствовать себя плохо с похмелья.