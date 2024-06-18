Бойцы мотострелковой бригады группировки войск «Запад» ВС РФ поразили из противотанкового ракетного комплекса «Фагот» американский бронетранспортер М113 ВС Украины на Сватовском направлении. Соответствующие кадры были опубликованы пресс-службой Министерства обороны Российской Федерации.

Находящаяся на переднем крае разведгруппа ВС РФ выявила попытку штурма российских позиций со стороны украинской армии. Средствами воздушной разведки был зафиксирован момент выдвижения украинского бронетранспортера М113, который должен был доставить штурмовиков ВСУ на позиции российских сил на Сватовском направлении.

Координаты выдвигающейся группы противника были переданы в пункт управления ВС РФ. Точным выстрелом из противотанкового ракетного комплекса «Фагот» российским бойцам удалось уничтожить украинскую бронемашину вместе со штурмовой группой, находившейся внутри. Также выстрелом из ПТРК «Фагот» был поражен укрепрайон ВСУ на данном направлении.