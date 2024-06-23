Известная американская певица, кумир молодежи конца 90-х годов Бритни Спирс вновь станцевала перед камерой в откровенном образе. На этот раз певица была одета в белое бикини и ультракороткие белые джинсовые шорты.

В качестве верха знаменитость накинула удлиненный бледно-розовый пиджак. Свой образ певица дополнила черным чокером и распустила свои белокурые локоны. Бритни станцевала перед камерой в своем привычном стиле.

В начале июня в прессе появились слухи, что певица возобновила отношения со своим экс-возлюбленным Джейсоном Трэвиком. Папарации удалось запечатлеть пару во время их совместной прогулки в Лас-Вегасе.

Бритни и Джейсон встречались довольно продолжительный период. Пара даже была обручена, однако до свадьбы дело не дошло. После их расставания певица закрутила роман со своим фитнес-тренером Сэмом Асгари, который в итоге стал ее законным супругом. Но пара прожила в браке недолго. Спирс и Асгари развелись после очередной ссоры, которая, по словам источника близкого к знаменитости, стала «последней каплей». Источник сообщил, что Бритни преследовала Асгари с топором.