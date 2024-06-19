Украине необходимо перейти к дипломатическому урегулированию конфликта. В противном случае российская специальная операция может длиться до тех пор, пока Запад не перестанет давать Киеву военную помощь, считает британский политический деятель Найджел Фарадж.

«Не пора ли нам хотя бы попытаться провести переговоры лицом к лицу? В какой-то момент они должны начаться», – заявил он.

По мнению Фараджа, боевые действия в случае отказа Украины от переговоров продлятся еще как минимум лет пять. И все это время Киев будет терять молодых людей, которые могли бы строить свою жизнь совсем по-другому.

Политик уверен, что в ходе мирного урегулирования конфликта придется участвовать в разделе территорий Украины. Но если она откажется от переговоров сейчас, то потеряет гораздо больше.