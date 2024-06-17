Британский таблоид Daily Mail опубликовал эффектное фото, на котором запечатлена певица Рита Ора. Она сфотографировалась в коротких шортах, продемонстрировав поклонникам стройные ноги.

В качестве верха 33-летняя звезда использовала вязанный бюстгальтер с треугольными чашками. Также она набросила на себя длинный кардиган и обула босоножки на высокой платформе.

В таком виде певица рекламировала одежду от бренда Primark. Чтобы показать ее в максимально выгодном свете, артистка встала на пластиковое кресло посреди поля.

Ранее в одном из своих клипов Рита Ора вылезла из стиральной машины в нижнем белье телесного цвета, на топе которого дизайнеры предусмотрели большое количество вырезов.