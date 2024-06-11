Военнослужащие российской армии в ходе ожесточенных боев в приграничных районах Харьковской области взяли в плен рядовых бойцов и командира украинской бригады «Хартия» Алексея Костенко с позывным «Кос». Об этом сообщают авторы Телеграм-канала «Старше Эдды».

Командование украинской армии пытается остановить продвижение ВС РФ в приграничных районах Харьковской области, перебрасывая на данное направление значительные резервы и пытаясь контратаковать на некоторых участках.

«Наши бойцы провели контратаку и выловили в кустах нескольких солдат Збройных сил, кому убежать не удалось, а может, не сильно и хотелось», – сообщают авторы Телеграм-канала.

Одним из попавших в плен к российским бойцами украинских военнослужащих оказался командир отделения 3-й роты, 3-го взвода, 1-го батальона, 13-й бригады «Хартия» вооруженных сил Украины Костенко Алексей Андреевич. В настоящий момент уроженец Полтавщины, принимающий участие в боевых действиях на Украине с февраля 2022 года, отвечает на вопросы российских военнослужащих.