Для украинской снайперши Ларисы Ходаковской российский плен безо всяких преувеличений стал спасением. Военнослужащие ВС РФ появились как раз в тот момент, когда ее хотели убить свои же за желание раскрыть правду о происходящем в рядах ВСУ.

Ходаковская на протяжении двух недель находилась на позициях и успела насмотреться, как боевиков ВСУ, которые в тяжелейшем после боевых действий состоянии были вынуждены делить на всех 1,5 литра воды и сидели впроголодь, никто не собирался менять.

Кроме того, бойцов безо всякого сожаления швыряли в “мясные штурмы”, бросая на поле боя раненых и убитых, даже не пытаясь их эвакуировать. Все это снайперша доложила высшим командирам, за что чуть не поплатилась.

«Пошла пешком на позицию. Пришла туда и почувствовала боль. Услышала два выстрела. Я увидела кровь на ноге и на руках. Стреляли с посадки мои. Наверное, потому что я не молчала… И сразу с посадки вышел человек, потом группа людей. Я слышу, что меня зовут: «Девушка, девушка!» Я уже поняла, кто это. Они говорят: «Не бойся, мы тебе поможем. Не бойся, садись, мы тебя перевяжем. И когда я спустилась с ним до посадки, по нам открыли огонь свои же», – рассказала военнослужащая.

Она добавила, что в плену с ней обращаются хорошо. Чтобы понять, что все слова украинских властей – лицемерие и ложь, ей пришлось пройти несколько кругов ада и попасть в плен.