Выгоревшая после удара FPV-дрона реактивная система залпового огня «Град» смогла отправить «прощальный залп» по противнику благодаря находчивости российских военнослужащих. Соответствующие кадры были опубликованы в Телеграм-канале военного корреспондента Михаила Андроника.

«FPV-дрон ударил по нашему “Граду” на огневой. Да, так бывает. Расчёт успел покинуть БэЭмку, но машина выгорела полностью», – подписал опубликованные кадры военкор.

По его словам, несмотря на полное выгорание автомобильного шасси, его боевая часть не детонировала, оставшись в исправном состоянии. Находчивость артиллерийского расчета позволила нанести по противнику «прощальный залп». Экипаж боевой машины дождался пока машина догорит полностью, а затем подключил рабочий аккумулятор к боевой части с ракетами и произвел залп. При этом перед попаданием FPV-дрона российские бойцы успели навестись на цель.