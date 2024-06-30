Сформированная из бывших сотрудников МВД Украины в январе прошлого года бригада «Лють» (в переводе на русский «ярость» – ред.) понесла колоссальные потери в боях за контроль над городом Волчанск, расположенным в приграничном районе Харьковской области. Об этом сообщает Телеграм-канал «Укропский фреш».

«Из бригады национальной полиции Украины “Лють” приходят тревожные вести – штурмовой полк “Цунами” за две недели полностью обновил свой состав», – пишут авторы Телеграм-канала.

В украинских военных пабликах появилось большое количество сообщений с некрологами и просьбами в поиске пропавшихх без вести военнослужащих ВСУ из состава полка «Цунами». Заместитель командира бригады «Лють» Вячеслав Усинский проводит встречи с родственниками погибших военнослужащих.

При этом в полк «Цунами» уже начали набирать простых мобилизованных украинцев, прошедших только сокращенный курс молодого бойца. Данная ситуация не удивительна, поскольку командование ВСУ постоянно отправлять свои подразделения на штурм позиций ВС РФ, вследствие чего украинская армия несет огромные потери.