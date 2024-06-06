В ночь на 6 июня 2023 года украинские боевики подорвали Каховскую ГЭС. Это привело к практически полному исчезновению водохранилища и гибели гражданских. При этом Киев сразу попытался все свалить на Россию.

Бойцы группировки ВС РФ «Днепр», которые охраняли плотину, рассказали, как все произошло.

Один из них отметил, что взрыв прогремел под водой. Скорее всего, ВСУ запустили какой-то подводный заряд или даже полупогружной катер – в их распоряжении имеется много западных боезарядов самого разного типа. Кроме того, до этого взрыва Киев регулярно обстреливал ГЭС из реактивной и ствольной артиллерии, запускал ракеты. Все это в совокупности привело к разрушению плотины, рассказал военнослужащий с позывным «Заяц».