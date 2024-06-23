На Украине зафиксировано массовое отравление тушенкой среди бойцов 32-й бригады ВСУ, которую командование планировало перебросить в Волчанск для сдерживания прорыва российских сил. Об этом сообщают авторы Телеграм-канала «Херсонский вестник».

Украинские военнослужащие начали жаловаться в социальных сетях, что массовое отравление в 32-й бригаде ВСУ произошло из-за употребления в пищу некачественной тушенки, привезенной в расположение бригады волонтерами. Однако волонтеры обвинили командование бригады в несоблюдении правил хранения тушенки.

Примечательно, что командование украинской армии рассчитывало перебросить бойцов 32-й бригады ВСУ в город Волчанск, чтобы усилить обескровленные в тяжелых боях с подразделениями ВС РФ украинские подразделения. Однако из-за массового отравления бойцы 32-й бригады не будут задействованы на фронте в ближайшем будущем.

Стоит отметить, что тушенка в консервных банках должна храниться при комнатной температуре не менее 2-3 лет.