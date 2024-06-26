Ирландский журналист Чей Боуз в своем аккаунте в соцсети X (бывшая Twitter, заблокирована в России) рассказал, что украинских военных, пытающихся сдаться в плен, расстреливают свои же сослуживцы.

Он отметил, что украинцев в буквальном смысле слова похищают прямо на улицах городов, жестоко избивают и бросают в бой против ВС РФ безо всякой подготовки. Если же кто-то хочет отступить, дезертировать или сдаться, его просто убивают.

Боуз заявил, что режим президента Владимира Зеленского каждую неделю отправляет на смерть тысячи украинских граждан. Причем в лучших традициях любого диктаторского режим, делает он это помимо воли жителей страны.

До 18 июля, согласно новому закону об усилении мобилизации, украинцы должны обновить свои данные в ТЦК. Если это не будет сделано, их ждут крупные штрафы, а также другие ограничения, включая запрет на вождение авто.