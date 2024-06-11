Не все страны Европейского союза видят в лице России «экзистенциальную угрозу» для безопасности Европы. С таким заявлением выступил глава дипломатии ЕС Жозеп Борель на ежегодной аналитической конференции по вопросам безопасности в Брюсселе.

«Сейчас все понимают, что Россия – это экзистенциальная угроза. То есть, нет, не все», – сказал Борель.

По его словам, лидеры некоторых европейских стран уверены, что Российская Федерация не представляет для из безопасности никакой угрозы. Глава европейской дипломатии отметил, что Европейский союз трансформируется из содружества стран, объединенных общими интересами в сфере экономики, в союз государств, объединенных общими интересами в области безопасности.

Ранее лидеры некоторых европейских стран выразили обеспокоенность по поводу новости о выдвижении кандидатуры премьер-министра Эстонии Каи Каллас на должность главы евродипломатии. В ЕС обеспокоены тем, что Каллас может сфокусировать усилия Брюсселя на сдерживании Москвы в ущерб интересам большинства стран Европы.