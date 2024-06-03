Наемники из Польши используются на Украине в качестве своеобразного тарана. Как только ВСУ вычисляют уязвимые места в российской обороне, туда сразу же бросают поляков. И если им удается занять позиции, они отступают, оставляя вместо себя неопытных мобилизованных новобранцев.

О такой тактике рассказал военнослужащий 488-го гвардейского мотострелкового полка с позывным «Марк».

«Как только противник понимает наши слабые точки, так сразу отправляет наёмников. Работают группами: пришли, накосорезили, шуму навели и ушли. Дальше наёмники запускают “птичек”: своих людей они берегут», – пояснил он в интервью изданию RT.

Боец также рассказал, что впервые столкнулся с наемниками из Польши через два месяца после попадания на передовую. Практически постоянно первыми на штурм идут именно иностранные боевики ВСУ – они пытаются прорвать оборонительную линию и быстро отступают, независимо от результата, чтобы не нести потери.