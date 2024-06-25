Доброволец из Башкирии пять дней пролежал на поле боя после атаки дронов ВСУ, не в силах двигаться. Он пил росу, ничего не ел, но при этом выжил.

Сам боец с позывным “Кайтыр” рассказал, что с двумя другими военнослужащими выполнял боевую задачу. На группу напал украинский дрон, поэтому им пришлось разделиться. Доброволец побежал в сторону вражеских позиций и там его накрыли сразу пять беспилотников.

“От одного сброса меня контузило, осколки от двух других пролетели мимо, а вот четвёртый БПЛА сбросил гранаты — и мне посекло всю правую сторону тела, ногу и руку. Двигаться я уже не мог”, — рассказал военный.

Он добавил, что притворился мертвым, чтобы дроны улетели. После этого услышал, что рядом лежит сослуживец, получивший ранение, но все еще живой. Помочь ему “Кайтыр” был не в состоянии и на четвертые сутки тот затих.

Затем добровольца вытащили с поля боя свои и первое, что он сделал – это позвонил дочери. Она даже не поверила, что разговаривает с отцом, так как семье уже сказали о его гибели.