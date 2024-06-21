Боевики ВСУ стали хитрее использовать свои беспилотники, установив на них гироскопы, рассказал военнослужащий центра спецназа “Витязь” с позывным “Москвич”.

Установка на БПЛА гироскопа дает возможность стабилизировать его, а также устроить ловушку.

«Со стороны кажется, будто села батарейка. Но как бы не так: движение рядом — и дрон оживает. Поэтому придерживаемся правила: не твое — не трогай», — цитирует “Москвича” РИА Новости.

Также он отметил, что несколько раз его подразделению попадались украинские дроны, оборудованные автопилотом.

Напомним, ранее эксперт Андрей Марочко рассказал, что ВСУ на Харьковском направлении постоянно меняют тактику использования дронов и задействуют их все в больших количествах.