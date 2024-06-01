Многие миллиардеры, отказавшиеся поддерживать Дональда Трампа после штурма Капитолия в 2021 году, вновь решили встать на его сторону. Такую информацию передает Bloomberg.

Ряд представителей финансовой элиты США готовы поддержать кандидатуру Трампа на предстоящих президентских выборах. Их намерения не омрачает обвинительный вердикт да присяжных по делу фальсификации финансовых отчетов.

Как сообщает автор материала, причиной такой поддержки послужило обещание Дональда Трампа снизить сумму налогов для богатых людей и ослабление их регулирования в случае, если он сможет занять президентское кресло. А вот соперник Трампа – действующий президент США Джо Байден дал совершенно противоположные обещания по этому вопросу.

В числе поддержавших Трампа есть основатель инвестиционной компании Blackstone Group Стивен Шварцман. Он входит в список 40-ка самых богатых людей в мире Его состояние оценивается в 41 миллиард долларов.