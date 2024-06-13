Российский видеоблогер и певец Рома Желудь заявил, что ему осталось жить менее года. По словам блогера, врачи спрогнозировали плачевный исход. Причем называть свою болезнь знаменитость не стал.

«Мне только что сказали, что мне осталось жить максимум полгода. У меня нет депрессии и ничего. Я это знал и чувствовал уже последние пару месяцев», – заявил Рома Желудь.

Блогер также добавил, что он не болен ВИЧ или онкологией. Его недуг – это «нечто большее, что можно себе вообще представить». По словам Ромы, он решил продать свою московскую студию за 26 миллионов рублей. Квартира расположена в девяти минутах от метро Алексеевская.

Известно, что Рома Желудь является наркозависимым. В июне 2023 года после последних стримов к нему нагрянула полиция. Жалобу на блогера написала одна из его подписчиц из-за его матерных слов и употребления наркотиков во время видеострима.

Как рассказал блогер, он намерен самостоятельно отправиться на реабилитацию в рехаб о собственной воле.