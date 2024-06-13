Экипаж танка Т-90, от которого требовалось прорвать оборону противника на одном из участков Купянского направления, успешно справился с задачей. При этом его не смогли остановить вражеские FPV беспилотники и огонь из гранатометов РПГ.

Эпичное видео этого сражения опубликовал в Сети военкор RT Александр Яремчук. На кадрах видно, как танк, ведя огонь, прорывается к позициям противника.

Командир взвода с позывным «Палыч» рассказал, что танкисты действовали грамотно и четко, что позволило справиться с решением достаточно сложной задачи. Т-90 подобрался на расстояние не более 50 метров к позициям ВСУ в лесополосе и открыл интенсивный огонь по их позициям.

Ранее стало известно об ударах ВС РФ по аэродромам ВСУ в Полтавской и Днепропетровской областях.