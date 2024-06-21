ВСУ начали использовать немецкие самоходные артиллерийские установки Panzerhaubitze 2000 с дальностью стрельбы до 40 километров для нанесения ударов по территории Российской Федерации из Харьковской области. Об этом в своем материале сообщает корреспондент немецкого издания Bild Бьорн Штритцель после посещения позиций ВСУ на фронте.

По его словам, артиллеристы ВСУ прячут немецкие самоходные гаубицы в блиндажи, расположенные в лесистых районах Харьковской области недалеко от границы с Россией. Когда поступают координаты целей, расположенных на территории России, экипаж выводит САУ PzH 2000 на огневую позицию. Отстреляв боекомплект, украинские артиллеристы спешат в укрытие, чтобы не стать целью для многочисленных российских ударных дронов.

Бойцы ВСУ недовольны отсутствием кондиционера в немецких боевых машинах, поскольку из-за летней жары некоторые приборы выходят из строя и гаубица не способна поражать цели. Украинские военные также жалуются на отсутствие достаточного количества запасных частей к немецкой технике, поскольку многие САУ нуждаются в ремонте и обслуживании.

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