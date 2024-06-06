Рядом с населенным пунктом Дубиче-Церкевне у границы с Белоруссией 28 мая произошел инцидент. На военнослужащих ВС Польши напали иностранные граждане, которые намеревались прорваться на территорию Евросоюза.

Они были вооружены палками и камнями, которыми закидали польских пограничников. Одного из них ранили ножом, привязанным к ветке дерева на манер копья. Немецкое издание Bild (сайт заблокирован в России) сообщило, что 6 июня военнослужащий скончался в больнице.

Пограничника доставили в медицинское учреждение сразу после инцидента, причем врачи поначалу давали оптимистичные прогнозы и заявляли, что жизни военного ничего не угрожает. Однако он скончался.

Отмечается, что всего пограничников атаковали около 50 мигрантов. Они хотели перейти польскую границу, чтобы прорваться в ЕС.