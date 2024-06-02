Издание Business Insider сообщило, что киевский режим напрасно возлагает огромные надежды на разрешение Запада наносить удары по территории России. Оно не поможет переломить ход конфликта, так как не является той «серебряной пулей», которую ждал Зеленский.

Все дело в том, что для ударов недостаточно только ракет, необходимо еще их наведение на цели. Для этого Киеву потребуется больше разведывательных данных, однако США и НАТО не станут торопиться их предоставлять.

Киев получает видео с дронов и информацию от корректировщиков. Также он использует спутниковые фото в открытых источниках, но этого мало. Запад же не станет настолько открыто помогать поражать объекты на российской территории, чтобы не спровоцировать прямое противостояние.

Кроме того, постоянная нехватка живой силы и боеприпасов у ВСУ не дают подкрепить удары по территории РФ успешными контратакующими действиями. Поэтому все опять сведется к демонстрационным атакам без какого-либо военного смысла.