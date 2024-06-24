Супруга американского поп-исполнителя Джастина Бибера модель Хейли Бибер была запечатлена на улицах Нью-Йорка в прозрачном комбинезоне без нижнего белья. Примечательно то, что знаменитость сейчас находится в интересном положении. Модель направлялась в ресторан вместе со своим знаменитым супругом. Джастин предпочел одеться в своем привычном стиле оверсайз.

Певец надел белые укороченные брюки с черными вставками, свитер песочного цвета крупной вязки и оранжевую бейсболку. В качестве обуви выбрал черные туфли на ремешке, которые он сочетал с белыми носками.

Хэйли надела поверх комбинезона кожаный черный плащ, дополнив его остроносыми черными туфлями и маленькой лаковой сумочкой. Свой образ модель дополнила солнцезащитными очками в тон к ее наряду.

Накануне супруги Бибер заявили о скором пополнении в семье. Сначала о беременности Хэйли сообщил в своем аккаунте Джастин, опубликовав видеозапись и серию снимкой с беременной супругой. Чуть позже аналогичный пост опубликовала на своей странице в соцсетях и сама Хэйли.