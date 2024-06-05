ВСУ благодаря американской военной помощи «выбрались из ямы», в которой оказались в начале весны 2024 года. Такое оптимистичное для Киева заявление сделал помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан.

Представитель Белого дома высказался в том духе, что «Украина выдерживает наступление» ВС РФ. По его словам, из-за длительных дебатов по поводу выделения Киеву помощи в Конгрессе США, ВСУ «оказались в глубокой яме». Однако сейчас ситуация якобы выравнивается.

«И они выбирались из этой ямы. Мы видели укрепление позиций в ключевых местах. Мы видели, что они выдерживают российское наступление», – заявил Салливан.

Также он отметил, что у Киева больше нет проблем с нехваткой боеприпасов, украинская армия получает все необходимое.