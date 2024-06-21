Глава оборонного ведомства Российской Федерации Андрей Белоусов рассказал о ситуации в зоне проведения специальной военной операции во время встречи с выпускниками высших военных учебных заведений страны.

«Мы владеем инициативой на всей линии фронта, последовательно снижая боевой потенциал противника», – заявил министр обороны Российской Федерации.

По словам Белоусова, российская армия владеет инициативой на фронте благодаря самоотверженности, мужеству и ежедневной профессиональной работе военнослужащих.

Ранее глава Минобороны России Андрей Белоусов посетил военный городок 155-й отдельной гвардейской ордена Жукова бригады морской пехоты Тихоокеанского флота на Дальнем Востоке, где было начато строительство казарм для военнослужащих и здания столовой. Министр поручил ответственным лицам ужесточить контроль за строительством и напомнил об уголовной ответственности за срыв сроков введения объекта в эксплуатацию.