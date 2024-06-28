На первых дебатах с кандидатом в президенты США Дональдом Трампом действующий глава государства Джо Байден намекнул, что Запад намерен развязать мировую войну.

Он заявил, что еще ни одно вооруженное противостояние в Европе не ограничивалось границами только этого континента, поэтому и конфликт на Украине может выйти далеко за пределы этой страны. Учитывая тот факт, что именно Соединенные Штаты затягивают украинский кризис, можно говорить, что Байден давно решил устроить мировую войну.

Впрочем, сам президент США винит в этом Трампа. Он заявил, что если республиканец одержит победу и будет действовать согласно своим обещаниям, то из-за его позиции начнется ядерное противостояние. А Россия, одержав победу на Украине, якобы “перейдет к Польше и другим местам”.

Ранее российский лидер Владимир Путин неоднократно заявлял, что никаких территориальных претензий к странам Восточной Европы, в том числе и к Польше, у Москвы нет. Единственный вариант, при котором РФ может задействовать свои Вооруженные силы против них – это нападение на Россию.