Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин рассказал, что российские следователи регулярно работают над раскрытием преступлений, совершенных немецкими фашистами в годы ВОВ. Об этом сообщает РИА Новости.

«Несмотря на то, что по итогам Нюрнбергского процесса за совершение военных преступлений были осуждены главные военные преступники, оставались и другие злодеяния нацистов, о которых ранее не было известно», – подчеркнул Бастрыкин, добавив, что в России ведется системная работа по расследованию обстоятельств преступлений фашистов по всей стране.

По словам Бастрыкина, следственным комитетом было создано специальное подразделение по расследованию военных преступлений, геноцида и реабилитации нацизма. Он подчеркнул, что следствие изучает данные рассекреченных архивов, вещественные доказательства и останки людей, обнаруженные во время раскопок. Обязательно назначаются все необходимые судебные экспертизы, находятся свидетели, направляются запросы о правовой помощи в другие государства.