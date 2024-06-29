Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин во время выступления на Международном молодежном юридическом форуме в Санкт-Петербурге объяснился по поводу ранее высказанном им выражении «Государственная дура».

Бастрыкин объяснил ранее сказанное им выражение во время ответа на вопрос участника форума о возможном запрете ношения религиозной одежды, закрывающей лицо. На это глава СК заявил, что с таким вопросом следует обращаться к представителям нижней палаты парламента нашей страны.

«Вам надо в Государственную думу, которую я позавчера не так назвал. Но я еще раз повторю, я не сам назвал, я прочитал комментарии из социальных сетей», – объяснил руководитель СК России.

Напомним, 27 июня Александр Бастрыкин во время беседы с депутатом Сарданой Авксентьевой о работе представителей нижней палаты парламента использовал выражение «Государственная дура».