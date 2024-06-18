Григорий Лепс поднял нешуточную шумиху вокруг своей персоны, появившись на премии МУЗ-ТВ с очень юной спутницей. Как удалось выяснить журналистам, ею являлась 18-летняя студентка МГИМО Аврора Киба. Предполагается, артист уже сделал предложение руки и сердца своей избраннице. Слухи спровоцировала сама девушка, опубликовавшая в соцсетях снимок кольца с внушительным бриллиантом.

«Коротко, но ясно», – подписала фото Аврора.

Когда журналисты заметили кольцо на безымянном пальце 18-летней возлюбленной певца, то сложили 2+2 и начали сообщать о скорой свадьбе.

Известно, что Григорий Лепс познакомился с Авророй через ее родителей, довольно обеспеченных людей. Мать Авроры – Татьяна Киба давно знакома с Лепсом, и даже дала свое благословение на отношения артиста со своей дочерью.

Однако бабушка 18-летней избранницы Лепса решила опровергнуть слухи о скорой свадьбе. По словам 74-летней Галины Палиловой, еще рано говорить о бракосочетании. Она подчеркнула, что изначально должна быть помолвка, а затем уже свадьба.