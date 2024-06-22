Изображение взято из открытых источников и используется для иллюстрации.

Следующая новость
ВРЕМЯ
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Бывший премьер-министр Украины Николай Азаров рассказал, почему Владимир Зеленский решил создать военную полицию, чтобы предотвратить возможный военный переворот в стране. Свое мнение украинский экс-политик высказал в Телеграм-канале.

«Истинная цель создания Зеленским военной полиции – не только решить проблему массового дезертирства военных, но и пресечь в зародыше возможность военного переворота», – заявил Азаров, добавив, что Зеленский предвидит военный переворот, как один из вариантов развития событий, поэтому принимает все необходимые меры.

Напомним, Верховная рада Украины в первом чтении приняла проект закона о создании военной полиции. Украинские и зарубежные СМИ сразу окрестили данный законопроект скандальным, ведь согласно этому документу у военной полиции появятся полномочия, которыми на данный момент не обладает ни одна силовая структура в стране. Кроме того, новый орган по факту будет подчиняться президенту Украины.