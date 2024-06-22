Бывший премьер-министр Украины Николай Азаров рассказал, почему Владимир Зеленский решил создать военную полицию, чтобы предотвратить возможный военный переворот в стране. Свое мнение украинский экс-политик высказал в Телеграм-канале.

«Истинная цель создания Зеленским военной полиции – не только решить проблему массового дезертирства военных, но и пресечь в зародыше возможность военного переворота», – заявил Азаров, добавив, что Зеленский предвидит военный переворот, как один из вариантов развития событий, поэтому принимает все необходимые меры.

Напомним, Верховная рада Украины в первом чтении приняла проект закона о создании военной полиции. Украинские и зарубежные СМИ сразу окрестили данный законопроект скандальным, ведь согласно этому документу у военной полиции появятся полномочия, которыми на данный момент не обладает ни одна силовая структура в стране. Кроме того, новый орган по факту будет подчиняться президенту Украины.