В мае 2024 года уровень продаж отечественных автомобилей марки Lada выросли сразу на 70,7% в годовом выражении. Всего за месяц было реализовано 40,8 тысяч автомобилей. При этом модель Lada Vesta в мае купило 15 тысяч россиян, установив исторический рекорд продаж с момента старта производства автомобиля в 2015 году.

«По итогам мая 2024 года продажи коммерческих и пассажирских автомобилей Lada в России составили 40 813 единиц, что на 70,7% выше, чем в мае 2023 года», – сообщает пресс-служба АвтоВАЗа.

Всего с начала 2024-го года на территории Российской Федерации было реализовано 177 927 автомобилей марки Lada. Рост продаж по сравнению с аналогичным периодом 2023-го года составил более 50%. За первые пять месяцев текущего года владельцами новых автомобилей Lada Vesta стали 51 768 жителей России.

При этом в мае был установлен абсолютный исторический рекорд продаж модели с момента старта производства автомобиля в 2015 году. Lada Vesta нового поколения разошлась тиражом в 15 009 автомобилей за май. При этом уровень продаж модели Lada Granta в мае составил 18 023 автомобиля, что на 5,8% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.