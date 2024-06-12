Цены на востребованные китайские авто снижаются, так как на отечественном рынке стремительно увеличивается предложение машин с пробегом, рассказал глава дилерского направления компании FRESH Евгений Житнухин.

Он объяснил, что разнообразие моделей китайских авто существенно увеличилось. Это позволяет продавцам предлагать специальные условия клиентам, реализовать новые машины 2023 года выпуска по еще более низким ценам.

Благодаря этом многие принимают решение приобрести новый автомобиль либо обновить уже имеющийся, выбрав совершенно новую марку, ранее не появляющуюся на российском рынке, рассказал Житнухин.

Напомним, что еще в мае 2024 года цены на ряд моделей авто Geely, Haval и Chery снизились примерно на 6-10 процентов.