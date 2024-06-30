Частое включение автокондиционера не только не вредит двигателю и другим системам авто, но и оказывает на них благотворное влияние. Такое мнение высказал эксперт портала kolesa.ru Евгений Балабас.

Он отметил, что распространенное мнение о том, что часто включать кондиционер в машине нежелательно, в корне неверно. В сильную жару он приносит только пользу, особенно когда приходится в течение длительного времени стоять в пробках.

Если не включать в таких условиях кондиционер, двигатель сперва прогревается до максимальной температуры, а затем начинает охлаждаться с помощью вентилятора. Однако это приводит к ускоренному износу из-за нагара на поршневых кольцах и клапанах, а также из-за повышенного расхода масла, которое быстро сгорает.

Кондиционер охлаждает двигатель и другие системы автомобиля, исключает их перегрев и резкие перепады температур, продлевая тем самым эксплуатационный ресурс. Производители авто не дают никаких рекомендаций по поводу использования кондиционера, поэтому не стоит ограничивать себя в комфорте.