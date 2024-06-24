Американскую певицу Аврил Лавин папарацци подловили во время свидания с новым избранником. Кто является возлюбленным популярной певицы – еще неизвестно. Фотографам удалось запечатлеть, как пара каталась на лодке. Знаменитость обняла своего избранника, а после – страстно поцеловала его в губы. Именно этот момент удалось сфотографировать на камеру.

Аврил лавин выбрала для свидания удобный летний аутфит. Знаменитость надела черный топ с белыми узорами и белую юбку максимальной длины из ажурной хлопковой ткани. На голову певица надела черную кепку. Возлюбленный артистки был одет в джинсы, черную футболку и солнцезащитные очки. Влюбленные весело проводили время и, по всей вероятности, пили вино. Избранник певицы был запечатлен с бокалом в руке.

Снимок певицы с новым избранником появился в известных иностранных изданиях и соцсетях. Поклонники оставили массу комментариев под данным снимком. Многие выразили радость, что в личной жизни у их кумира все складывается замечательно и очень захотели узнать личность нового избранника звезды.

Аврил Лавин была дважды замужем. Впервые певица связала себя узами брака в 2006 году с Дереком Уибли. Но через три года пара подала на развод. Вторым мужем певицы стал солист группы Nickelback – Чед Крюгер. Пара была в браке с 2013 по 2015 года. В 2021 году певица объявила о помолвке с рок-певцом Mod Sun, но в 2023 году певица разорвала помолвку.