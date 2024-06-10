Telegram-канал «Военкоры Русской весны» выложил в Сеть видео авиаудара ВКС РФ по населенному пункту Новгородское в ДНР. Киев в рамках так называемой «декоммунизации» присвоил этому селу название Нью-Йорк. Это один из стратегических важных плацдармов ВСУ, поэтому они удерживают его всеми возможными силами.

На кадрах, сделанных с разведывательного БПЛА, видно, как самолеты ВКС сбрасывают на позиции украинских боевиков сразу три бомбы ФАБ. Тут же поступает сообщения от оператора дрона об успешном поражении намеченных целей.

В апреле 2024 года ВКС РФ уже наносили удары по Нью-Йорку. Тогда в селе была замечена и уничтожена бронетехника противника, для чего применялись боезаряды РБК-500.