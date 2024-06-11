Боевики ВСУ в западной части Волчанска попали под удары российской ТОС-1А «Солнцепек», рассказал портал «Военное обозрение». Авторы публикации отметили, что тяжелые огнеметные системы били по позициям ВСУ в промзоне за рекой Волчья на протяжении всей ночи.

Рядом с элеватором в промышленной зоне командование ВСУ создали крупный логистический узел. Там собирались подразделения, которые прибывали в качестве подкрепления с разных участков фронта. Затем они распределялись по районам Волчанска и окрестностей.

Российские ВС ударили именно по этому узлу. Удары наносились не только ТОС-1А и артиллерией, но еще и авиацией, активно использующей бомбы ФАБ-250 и ФАБ-500 с модулями планирования и коррекции.

ФАБы и КАБы разгромили огневые точки противника, уничтожили шесть единиц техники. Также под удар попали расчеты противотанковых ракетных комплексов ВСУ.

Наступление в Харьковской области ВС РФ начали для создания санитарной зоны. Главная цель – отодвинуть противника на расстояние, с которого он не сможет обстреливать приграничные области России.